A Fazenda 14: Iran Malfitano revela quanto ganhava como galã de novela

Iran Malfitano, hoje em A Fazenda 14, foi um dos grandes nomes de Malhação, da Rede Globo, do início dos anos 2000. No reality rural da Record TV, o ator revelou quanto ganhava na época e chocou os outros peões. O momento aconteceu enquanto o artista estava na academia com Shayan.

“Quem me segue ali é porque gosta de ver as coisas que eu posto, mesmo que eu não trabalhe em cena”, começou explicando Iran, que conta com mais de 90 mil seguidores. “Quando eu fiz protagonista, há 20 anos atrás na Malhação, o meu salário era de R$ 1800,00”, explicou.

Antes de entrar em A Fazenda, Iran Malfitano rejeitou o rótulo de planta. “Nunca fui planta. Eu sou tranquilo, só que eu sou italiano, então, assim, muitas vezes a gente aceita, contorna a situação, mas todo mundo tem um limite”, explicou.

Ao falar sobre porque entrou no reality, o ator revelou que tem um objetivo. “Eu acho que todo mundo teve muito problema na pandemia e no meio artístico não foi diferente. Eu estou entrando no reality porque é uma oportunidade para me conhecer e a gente acaba estudando muito as pessoas. Eu gosto de coisas que me tirem do cotidiano. Eu nunca fui convidado e achei legal a oportunidade”, explicou.

