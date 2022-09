A Fazenda 14: irmã explica aproximação de Pétala com Deolane: “Medo”

A Fazenda 14 mal estreou e a amizade de Pétala Barreiros e Deolane Bezerra já tem dado o que falar no reality da RecordTV. Shayan, por exemplo, acusou a dupla de ter feito uma aliança fora do jogo, o que violaria o contrato com a emissora.

Yanka Barreiros, irmã da influenciadora, se pronunciou sobre a amizade das duas. Ela contou que Pétala odeia ficar sozinha e tem muito medo de ser maltratada, por causa de situações do passado. “Ela está muito grudada na Deolane, espero que ela se solte, né? Onde a Deolane vai ela vai atrás. Mas é isso. Espero que vocês entendam ela”, pediu, nas redes sociais.

“Pétala é muito medrosa, ela fica com muito medo de ficar sozinha. A Pétala é acostumada a ter sempre alguém com ela, porque ela tem medo de ser maltratada. Sim, gente, ela tem medo de as pessoas serem grossas com ela. E ela está acostumada comigo, de eu estar do lado dela. Viu a Deolane como irmã”, completou Yanka.

