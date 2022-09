A Fazenda 14: Kerline usa jaqueta com estampa de famosa cena de choro no BBB 21

Kerline surpreendeu o público de A Fazenda 14, depois de usar um jaqueta estampada com uma famosa cena de choro que protagonizou no BBB 21. Nesta quarta-feira (15), antes da prova do fazendeiro, a influenciadora digital exibiu a roupa feita por um designer Leandro Marques .

“Um meme tão icônico não merece jamais ser esquecido! O look de hoje da Kerline é nada menos que a jaqueta com um dos choros mais conhecidos da televisão brasileira. Quem amou a produção?!”, escreveu a equipe de Kerline nas redes sociais.

Confira:

a jaqueta da kerline pelo amor de deus kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/CgaFqxlggw

— giu. (@asthepx) September 15, 2022

– Mano e a jaqueta da Kerline???? SOCORRO KKKKKKKKKKKKKKKKK#AFazenda pic.twitter.com/Um6uM6GKgb

— André #Lula2022 (@_andrecarvalhof) September 15, 2022

Choro silencioso de Kerline virou meme no BBB 21 Kerline fez questão de deixar registrado seu choro “silencioso”, que marcou o BBB 21. A ex-sister acabou desabando depois de uma treta com Lucas Penteado durante a festa no reality da Globo.

Durante o confinamento, Kerline explicou a briga. “Ele chegou para mim e falou: ‘Eu sou o cupido, quem é que você pegaria na festa?’ Mais uma vez, eu me senti encurralada porque eu falei que não pegaria ninguém”, disse ela, complementando: “Aí ele falou ‘vai ter que falar, sim, alguém que tu pegaria’. Aí eu falei ‘cara eu não pegaria ninguém”. Eu respondi: “E se eu quisesse pegar o cupido? Que era ele. Era uma brincadeira que eu tinha feito”.

