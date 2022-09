A Fazenda 14: Lucas Santos é o primeiro Fazendeiro da edição

Lucas Santos venceu a primeira Prova do Fazendeiro aconteceu nesta quarta-feira (14) e deu o que falar em A Fazenda. Depois de vencerem o desafio do bastão na noite de ontem (13), Shay, Pétala, Lucas, Alex, Pelé e Tiago disputaram o chapéu em uma dinâmica de sorte e memória.

+ Ingrid Ohara expõe desprezo por Bia Miranda: “Não falaria”

Os peões foram distribuídos em dupla: Alex e Shay, Lucas e Pelé e Pétala e Tiago. Na competição, os participantes tinham que encontrar, na ordem correta, cada letra que formava a palavra “Fazendeiro”, em um tipo de jogo da memória. A dupla que montasse a palavra com todas as letras certas primeiro, vencia a Prova.

Pelé e Lucas venceram a dinâmica e decidiram que ficaria com o papel de Fazendeiro. O ator ficou com o chapéu de fazendeiro e o cantor com a imunidade. Confira:

GANHARAM! Pelé e Lucas venceram a primeira #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/nJ89kRP0C2

— A Fazenda (@afazendarecord) September 15, 2022

Paiol será definido nesta quinta-feira (15) Cinco celebridades disputam uma vaga no elenco fixo de A Fazenda 14. Pelo site do R7, o público vota e decide qual famoso irá para a sede nesta quinta-feira (15).

André Santos, Bia Miranda, Claudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sassaki disputam a preferência do público.

Confira as últimas novidades da Fazenda:

+ Ingrid Ohara expõe desprezo por Bia Miranda: “Não falaria”

+ Rico Melquiades critica atitude de Deolane Bezerra em A Fazenda 14: “Transtornada”

+ Deborah troca de lado após ser desmascarada por Deolane