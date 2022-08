“A Fazenda 14”: Novos nomes são cotados incluem ex-BBB e influenciador que foi traído

O mês de setembro vêm se aproximando e com ele, a estreia de “A Fazenda 14” está ainda mais perto de acontecer. Prevista para começar no dia 13, o publico está super ansiosa para saber quem serão os famosos que farão parte do elenco do reality rural. De acordo com alguns nomes mencionados pelo colunista Leo Dias e o site Notícias da TV, a próxima edição do programa continuará sendo apresentado por Adriane Galisteu e pode contar com uma ex-BBB 22 polêmica e um influenciador que deu o que falar mesmo fora do reality por causa da sua então noiva.

Dentre outros nomes cogitados para o elenco estão Arthur Picoli, do “BBB21”, a ex-panicat Babi Muniz, Karoline Menezes, que participou do “Power Couple” e Leo Picon, irmão de Jade Picon. Ainda na lista de ex-participantes de reality show estão: Deborah Albuquerque e Márcia Fellipe .

No entanto, as novidades são Natália Deodato e Victor Igoh. O influenciador se viu no meio de uma polêmica quando Sthefane Matos, sua ex-noiva, se aproximou de Dynho Alves. Natália Deodato também se tornou um forte nome quando declarou nas redes sociais que aceitaria participar do programa: “Sim, gente, eu entraria, o psicólogo está em dia, a sanidade mental, ok, a maturidade também. O BBB foi muito bom, eu evoluí muito como ser humano, profissionalmente, evoluí em todas as áreas da minha vida”, afirmou.

Ex-participantes podem voltar para o reality rural Pensando em atender ao desejo do público ao resgatar nomes polêmicos, a emissora pensa em confinar nomes como: Liziane Gutierrez (A Fazenda 13), Fernandinho Beatbox (A Fazenda 12), Drika Marinho (A Fazenda 11) e Vida Vlatt (A Fazenda 10), que foram os primeiros eliminados de suas respectivas edições. Ainda segundo a coluna, a ideia é que o público escolha dois nomes para ganharem uma nova chance.

Mesmo com uma ex-BBB pedindo por uma vaga e outra desdenhando do convite, Rodrigo Carelli segue de olho nos pedidos da web. Ainda de acordo com a coluna, todos os contratados devem assinar com a emissora até a última quinzena de agosto.

