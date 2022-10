A Fazenda 14: Pelé é o fazendeiro. Babi, Vini e Pétala estão na Roça

Pelé Milflows é o sétimo fazendeiro do programa A Fazenda 14. O cantor conquistou o título após vencer a prova contra os colegas Bárbara Borges e Pétala Barreiros na noite desta quarta-feira (26/10). Agora, Vini Buttel, Bárbara e Pétala disputam a sexta roça do reality show da Record TV nesta quinta-feira (27/10).

Com a vitória, Pelé conquista o chapéu do fazendeiro e também o poder de comandar a organização da casa. Ou seja, ele é quem vai dividir as tarefas e dizer quem vai cuidar de cada tarefa na próxima semana. Além disso, ele poderá indicar um peão diretamente para a Roça na próxima semana.

A Prova do Fazendeiro de hoje envolveu concentração e pontaria. O desafio será dividido em duas partes. Na primeira parte, os candidatos ao chapéu serão uma “garra humana”, tendo que coletar o maior número possível de bolas esportivas, que estarão imersas em uma piscina de bolinhas.

Com cada objeto possuindo uma pontuação diferente, os peões irão reservar suas respectivas bolas, deixando separadas para o uso na segunda etapa do desafio.

Por fim, Babi, Pelé e Pétala tiveram que testar suas pontarias para arremessar as bolas que coletaram dentro de um cesto e garantir os pontos, com a vitória ficando para cantor, que conquistou a maior pontuação no jogo.

A eliminação acontece nesta quinta-feira (28/10), e será transmitida ao vivo na Record TV.