A Fazenda 14: Peões vão curtir a primeira festa nesta sexta-feira (16)

Parece que depois de tanta discussão, os participantes de ‘A Fazenda 14’ vão poder relaxar na primeira festa da temporada, nesta sexta-feira (16). Com o tema Tokio, o evento será recheado com elementos dos estilos, street e urbano. Bem descolado, como os peões do reality show rural!

A edição de hoje exibirá apenas flashs ao vivo da balada. Os melhores momentos da festa irão ao ar neste sábado (17). Também será mostrado ao público a entrada de Bia Miranda no elenco fixo e o que rolou na atividade feita na madrugada. ‘A Fazenda’ é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar diariamente na TV Record.

Últimos preparativos no lookinho

Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos:

Bia Miranda integra o elenco fixo cercada de desafetos A décima quarta temporada de ‘A Fazenda’ mal começou e muitas brigas já rolaram. Na edição que foi ao ar nesta quinta-feira (15), Bia Miranda foi escolhida pelo público para fazer parte do elenco fixo do reality show rural.

Só que essa novidade não agradou alguns peões. Ingrid Ohara fez questão de colocar para fora seus sentimentos sobre a nova integrante. A influenciadora falou na cara da neta de Gretchen que não gostou da forma como foi julgada por ela durante a dinâmica no Paiol. Você pode conferir mais detalhes da discussão aqui.

Ingrid: "Você nem me conhece e já falando merda de mim, né?" #NovoPeão #AFazenda

