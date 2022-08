A coluna LeoDias descobriu que a Record TV estuda a possibilidade de repetir uma dinâmica já realizada na quarta edição do reality show A Fazenda para a temporada de número 14 da atração. Com isso, dois ex-peões podem voltar ao programa. Ficou confuso? A gente te explica!

Para quem não se lembra, na quarta edição do programa, os primeiros eliminados das três primeiras temporadas do reality rural tiveram a chance de concorrer por uma nova vaga no elenco de A Fazenda 4. Eles foram confinados em um “celeiro” e apenas um dentre eles voltou para a competição. Monique Evans, na época, foi a escolhida pelo público e conseguiu chegar até a final, onde se consagrou a vice-campeã da temporada.

Visto que muitos fãs da atração pedem por figuras polêmicas, a Record TV estuda repetir esta dinâmica e confinar Liziane Gutierrez (A Fazenda 13), Fernandinho Beatbox (A Fazenda 12), Drika Marinho (A Fazenda 11) e Vida Vlatt (A Fazenda 10), que foram os primeiros eliminados de suas respectivas edições. Mas agora a ideia é abrir uma votação para que dois nomes, ao invés de um, ganhem esta nova chance de voltar para Itapecerica da Serra.

Até o momento nada foi decidido, mas Rodrigo Carelli e companhia estão atentos aos pedidos da web. Todos os famosos devem assinar os seus contratos com a emissora de Edir Macedo até a última quinzena de agosto. A Fazenda 14 tem data de estreia marcada para 13 de setembro com 20 novas celebridades.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post A Fazenda 14 pode ter ex-participantes. Saiba quais apareceu primeiro em Metrópoles.