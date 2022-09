A Fazenda 14: Produção erra e dá susto em peões logo pela manhã

Na manhã desta sexta-feira (30), a produção de A Fazenda 14 deu um susto daqueles nos peões. A equipe do reality soltou, sem querer, a sirene de punição, causando confusão entre os peões.

Os peões que acordaram no susto foram para sala em companhia de Vini Buttel, o fazendeiro da semana, esperando que o recado sobre a punição aparecesse na tela.

Os participantes do reality passaram a especular o que havia acontecido e quem teria descumprido alguma regra. Entretanto, rapidamente, a produção tranquilizou a todos avisando que havia sido apenas um erro.

Produção erra e dá susto em peões logo pela manhã (Reprodução/PlayPlus)

Muitos peões voltaram a dormir aliviados, mas alguns como Thomaz Costa ainda ficaram com medo de ter havido alguma punição de verdade: “Tô pensando em tomar um banho! Vai que tem alguma punição mesmo mais tarde.”, disse o ator.

Tati se arrepende de se envolver com Thomaz Costa Após a eliminação de Ingrid Ohara em A Fazenda 14, Tati Zaqui se mostrou um pouco decepcionada com as atitudes de Thomaz Costa, com quem está tendo um affair no reality.

A funkeira ouviu o crush falando mal de sua amiga e aliada que havia acabado de sair e ficou extremamente triste com o ator. “É, gente… Eu sempre erro nas minhas escolhas de boys”, disse ela em conversa com Kerline.

