A Fazenda 14: Record mostra movimentação no edredom de Suzi e André

Durante a edição ao vivo desta quinta-feira (15/9), A Fazenda 14 mostrou o movimento no edredom de Suzi Sassaki e André Santos.

Os dois estavam confinados no Paiol, disputando a 21ª vaga do programa com Bia Miranda, Claudia Baronesa e MC Créu. A neta de Gretchen foi escolhida pelo o público para disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show.

E JÁ TÁ ROLANDO EDREDOM ENTRE SUZI X ANDRÉ, O PESSOAL CONSTRANGIDO NO PAIOL #afazenda14 pic.twitter.com/qBLMzLmhRf

— zoe¹³ (@tuitazoe) September 15, 2022

Apesar de mostrar trechos do momento, a Record TV não divulgou o áudio. Por meio do PlayPlus, foi possível ouvir Suzi sussurrando: “Não para, não para.”

Assim que o sussurro começou, a câmera do Paiol foi trocada para outro ambiente da fazenda.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que Suzi e André estavam em uma cama da ponta do quarto, em um momento para lá de quente. Deitada próxima ao casal, Baronesa estava de costas, visivelmente constrangida com a cena, enquanto conversava com Bia e MC Créu.

