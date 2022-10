‘A Fazenda 14’: Record se manifesta sobre estado de saúde de Thomaz Costa

Após especulações de que Thomaz Costa tentou se suicidar ou cogitou ter uma atitude extrema para deixar “A Fazenda 14” sem precisar desistir e romper o contrato, a Record decidiu se manifestar. Em nota enviada à Jovem Pan nesta segunda-feira, 17, a emissora disse que o ator se sentiu mal “por conta de um stress emocional” e “recorreu à caixa de primeiros socorros, que está à disposição dos peões”. Ao invés de deixar o ex-Carrossel se automedicar, a Record afirmou que Thomaz foi “prontamente atendido pela equipe médica”. “Verificou-se que o seu estado de saúde estava estável e ele passava bem. Após o atendimento, o Thomaz decidiu voltar para o jogo. Ele está sendo cuidado e acompanhado por uma equipe multidisciplinar”, disse a emissora. A Record também negou que o peão tentar tentado se matar, como foi comentado por Deolane Bezerra, ou ingerir de seis a sete comprimidos de uma vez, como falou Pelé a Bárbara Borges. De acordo com a emissora paulista, os “comentários feitos pelos demais participantes, foram mera especulação”. Também foi enfatizado que “todos os cuidados estão sendo tomados com ele, assim como com os outros participantes”. O assunto gerou especulações, pois a transmissão do PlayPlus foi cortada em diversos momentos nesta madrugada. Em um deles, é possível ver que Ruivinha de Marte tentou tirar os remédios das mãos de Thomaz dizendo que eram muitos. Os comentários de Deolane sobre o que aconteceu também repercutiram. Quando o ator retornou do atendimento médico, a advogada chegou a comentar: “Vaso ruim quebra? Quebra nada”.

Leia também Tentou suicídio? Saiba o que aconteceu com Thomaz Costa em ‘A Fazenda 14’ ‘A Fazenda 14’: Áudio de Adriane Galisteu vaza, Vini Buttel ouve e espalha informações