A Fazenda 14: Record TV se pronuncia após web pedir expulsão de Lucas

A Record TV se pronunciou, nesta segunda-feira (26/9), sobre as acusações de maus-tratos de Lucas Santos contra os animais em A Fazenda 14. A emissora afirmou que não houve nenhum tipo de judiação contra os bichos do reality show.

“O participante Lucas Santos foi advertido pela produção no trato com o bezerro. Não houve maus-tratos com os animais de A Fazenda. A equipe do programa, juntamente com profissionais especializados, monitoram a rotina dos peões em suas atividades com os animais”, diz a nota enviada à imprensa.

“Qualquer ação dos peões fora do Manual do Fazendeiro e das orientações profissionais dos zootecnistas é imediatamente repassada aos participantes, para que sejam corrigidas e estão sujeitos a advertência, como nesta ocorrência”, completa a publicação.

Entenda O ator Lucas Santos está sendo acusado por internautas de maltratar os animais de A Fazenda 14. O nome do peão foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e alguns telespectadores chegaram a pedir a expulsão de Santos do reality show.

Tudo começou após Lucas ameaçar e xingar o bezerro pelo qual ficou responsável de cuidar. Vídeos que circulam na web mostram o momento em que Lucas Santos cuida do animal. “Para nós não termos que sair na mão”, diz ele em um dos vídeos.

Em outro, o peão é advertido pela produção do reality show por conta do tratamento com o animal.

A equipe do peão Lucas Santos publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais após o ator ser acusado de maltratar os animais. De acordo com o posicionamento da equipe de Lucas, os vídeos que circulam nas redes sociais e mostram o peão supostamente maltratando de um bezerro, são “inverídicos”.

