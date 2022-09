A Fazenda 14: Rosi se revolta com Ingrid e a xinga ao vivo, ‘Aqui no seu c*’

Na noite desta quinta-feira (29), Ingrid Ohara foi a segunda eliminada de ‘A Fazenda 14’. Mas antes da saída da influenciadora digital ser anunciada, Ingrid e Rosiane protagonizaram um momento bem tenso ao vivo.

A discussão começou quando Adriane Galisteu, responsável por comandar o reality show rural, perguntou: “Na opinião de vocês, quem tá jogando errado nesse começo de Jogo? E porquê?” Os peões, que estavam na sede, estavam ouvindo as respostas das roceiras.

E foi aí que a confusão começou. Rosi não ficou nada feliz com a fala de Ingrid, sobre não estar com “sangue nos olhos” e não conseguiu segurar o descontentamento, mesmo sabendo que estava ao vivo. A dançarina aproveitou seu momento de resposta para atacar a influenciadora digital.

“E, uma pessoa que é super fraca fingida a emotiva… fingida… tudo dela é fake. Se oferecia pra tudo conté homem aqui e tentava me dar todos os homens da casa que é essa menina aqui”, disse Rosi, apontando para Ingrid e continuou “Eu dei todo colo, toda ajuda a ela e ela agora fica dizendo que eu to fora do jogo. Ela ficou colando e agora colando na outra…”, quando é interrompida por Ingrid.

As duas começam a bater boca no programa ao vivo. “Quem tá respondendo sou eu!”, grita Rosi, tentando ultrapassar a voz de Ingrid, que logo pede a paciência “E você é uma safada, descarada, que você é! É safada descarada mesmo! E continue, sua safada! Sua baixa astral… Foi pegar coco só para se amostrar, pra hoje não sair de A Fazenda. Aqui no seu c* ó!”

Confira o momento que gerou muitas gargalhas entre os participantes de ‘A Fazenda 14’:

Deborah retorna para sede imitando um pavão e Rosi faz discursos para os aliados Depois desse momento de tensão durante o programa ao vivo, Deborah foi a primeira a ser anunciada na continuação pela disputa de R$ 1,5 milhão, em ‘A Fazenda 14’. A ex-power couple vou saltitante pela sede, imitando um pavão. “A Deborah braba tem nome! A braba ta na fazenda 14!”, gritou a peoa, recebida por Shay.

Já Rosiane, enquanto abraçava seus aliados, fez um discurso logo quando pisou na sede novamente: “Obrigado todo mundo aí! Obrigado a galera toda da comunidade aqui, que votou pra eu ficar! Muito obrigado!”

