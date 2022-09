A Fazenda 14: Shayan acusa Deolane de criar aliança com Pétala antes do programa

A estreia de “A Fazenda 14” está dando o que falar! Na madrugada desta quarta-feira (14), Shayan Haghbin e Deolane Bezerra protagonizaram uma bate-boca daqueles após o comerciante afirmar que a advogada teria firmado aliança com Pétala Barreiros antes do programa começar.

“Vocês duas são aliadas lá do passado? Antes de começar ‘A Fazenda”, vocês se…”, disse Shayan, que preferiu não terminar a frase. Pelas normas contratuais do reality show, é proibido o encontro entre os participantes após a confirmação do confinamento.

Deolane afirmou que não se encontrou com a influenciadora, relembrando o contrato da emissora. “A gente nem devia estar falando isso, porque assinamos um contrato. Não nos encontramos e pronto”, afirmou. Porém, isso não foi suficiente para Shayan que deixou claro não acreditar nas palavras da advogada. “Você está questionando o quê? Chama a Record! Mentiroso. Eu nunca encontrei a Pétala! Lixo! Descarado, sonso, mentiroso!”, respondeu Deolane.

A discussão entre os dois durou mais alguns minutos na cozinha da sede na presença de todos. Se antes Shayan acusou as influenciadores de quebra de contrato, Deolane aponto na cara do comerciante para dizer que ele teria se aproveitado da fragilidade de Tiago.

“Cafajeste! Você não presta! Foi procurar o menino quando ele estava passando por um momento difícil para comentar sobre o jogo. Você não presta! Vou sair de perto para não dar na sua cara! Não tenho paciência com homem sem vergonha”, afirmou a advogada.

Tiago ameaça desistir de “A Fazenda” ao ser chamado de ‘ignorante’ Durante uma dinâmica especial de “A Fazenda“, Tiago Ramos foi definido como “chato” e “ignorantes” pelos confinados do paiol. A atividade era uma espécie de avaliação das falas de cada um durante a sabatina com os jornalistas, que rolou na última segunda-feira (12).

Bia Miranda foi a primeira a dizer suas primeiras impressões do modelo. “Foi muito grosso, muito ignorante. Eu também sou, mas ele fez de uma forma chata”, disse. Suzi Sassaki complementou a fala da colega, afirmando que Tiago não transparece honestidade. “Você tem que ser o primeiro a sair. Não te achei uma pessoa honesta nas palavras, no posicionamento de jogo. Acho que você está totalmente fora da casinha”, afirmou.

Assim que a dinâmica acabou, o ex-namorado da mãe de Neymar Jr. não segurou as lágrimas ao escutar as críticas, fazendo com cogitasse desistir do reality show. Ao ver a cena, Deolane foi consolar o amigo. ” Estou aqui para conquistar quem não gosta de mim, e você vai fazer o mesmo. Você não é fraco. Se fosse, não estaria aqui”, falou.

