Tati Zaqui é a quarta eliminada de A Fazenda 14 com 27,70% dos votos. A peoa disputou a roça com Bárbara Borges, que conquistou 28,97% do público; e Vini Buttel, responsável pelos 43,33% restantes. Vale ressaltar que no reality da Record o público vota para que o peão permaneça no confinamento.

Galisteu começou o momento de eliminação anunciando que a primeira peoa salva era Babi. Ela voltou para o confinamento aos gritos e agradeceu aos familiares e ao público. Os participantes se dividiram entre abraços na personalidade e outros esboçaram poucas reações.

Na sequência, a apresentadora anunciou a saída de Tati Zaqui. A cantora ficou apenas 1% atrás de Bárbara Borges e ficou triste com a eliminação, porque ela se colocou na situação de eliminação. Adriane Galisteu pontuou que tal estratégia nunca funcionou no reality show rural ao anunciar a eliminação.

Tati deixa o reality! Pela decisão de vocês, ela é a quarta eliminada #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/pGUIx9OmoH

— A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2022

O post A Fazenda 14: Tati Zaqui é a quarta eliminada em votação acirrada apareceu primeiro em Metrópoles.