A Fazenda 14: Thomaz Costa alega que foi convidado para o BBB 21

Na noite desta segunda-feira (19), antes da edição de ‘A Fazenda 14’ ir ao ar, Thomaz Costa alegou para os peões que teria aceitado participar do BBB. O ator falou que o convite aconteceu para a edição de 2021, a mesma sendo vencida por Juliette Freire.

Durante conversa com Bruno Tálamo e Pétala, o ator contou que teria deixado tudo pronto para a participação, mas, no último minuto, foi dispensado. “Eu estava certo já para entrar nesse outro reality. Eu ia entrar nessa edição. Tipo, eu fui até o último dia antes do confinamento. Já tinha comprado roupa, já tinha ADM, já tinha tudo”, lamentou o ator.

Thomaz também falou que teria combinado um código com a mãe, caso ele recebesse um vídeo do Anjo. No reality show da TV Globo, o vencedor da prova do Anjo ganha um pequeno vídeo dos familiares, para matar a saudade. O ator não explicou o motivo de ter sido cortado e nem deu sinais de que voltou a ser chamado pela emissora, para a edição do ano seguinte.

Durante sorteio da Prova de Fogo, Deolane e André jogam indiretas sobre Lula e Bolsonaro Na tarde deste domingo (18), aconteceu o sorteio para a Prova de Fogo em ‘A Fazenda 14’. A apresentadora Adriane Galisteu instruiu os peões a escolherem um número para saber quais seriam os participantes a participarem da dinâmica. Eles precisavam abrir um baú e ver se saía a bola amarela ou vermelha.

Na vez de Deolane Bezerra, Galisteu questionou: “Você tem algum número da sorte?”, e a advogada respondeu: “Tenho mais ou menos. Treze!”, disse ela, número do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

André Marinho deixou uma leve provocação no ar: “Trabalhamos com 17, hein?”, disse o cantor. O número em questão foi do presidente e candidata à reeleição Jair Messias Bolsonaro (PL) nas eleições passadas. Hoje o político é representado pelo 22. Ambos os participantes encontraram a bola vermelha e ficaram fora da disputa.

