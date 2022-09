A Fazenda 14: Thomaz Costa esconde comida e Iran Malfitano se revolta com atitude

Depois de encontrar um pote de achocolatado escondido na dispensa de “A Fazenda 14” nesta terça-feira (27), Iran Malfitano se revoltou com a atitude e com medo de ser descoberto, Thomaz Costa admitiu a culpa e se defendeu.

+ Mulher Melão fica em posição de ‘cachorrinha’ em academia e esquece que está de fio-dental

A confusão começou quando o ex-galã entrou na área de alimentos do reality show e se deparou com um recipiente escondido: “Eu tomo. Hoje eu queria ter tomado. Os alimentos vão diminuindo, os participantes vão saindo e vai diminuindo. Eu abro mão, eu tomo café com leite, mas ai você vai pegar uma fruta e descobre que tem achocolatado guardado lá em cima. Eu e o Vini Buttel que achamos, eu até olhei para ver se tinha mais coisas escondidas”, explicou Iran.

Esconderam o Nescau. Iran está revoltado. #AFazenda pic.twitter.com/U4nBKHeYQp

— Dantas (@Dantinhas) September 28, 2022

Após alguns minutos, Thomaz chamou o colega de confinamento para uma conversa e explicou o motivo de ter escondido o alimento: “Fui eu que coloquei o nescau lá, porque no segundo dia já estava assim e todas as vezes que eu ia tomar, não tinha leite. Ai o Vini tinha pedido pra eu colocar alguma coisa lá em cima, ai eu coloquei e falei: ‘Vou colocar um pouquinho porque quando chegar leite, eu vou conseguir fazer‘”, explicou o ator.

“Eu coloco duas colheres”, continuou Iran. “Eu estava ficando sem porque toda vez que eu ia pegar não tinha leite“, continuou reformando Thomaz. Confira o vídeo:

Thomaz assumiu para o Iran que ele escondeu o Nescau #AFazenda pic.twitter.com/RWRG79ClM4

— Dantas (@Dantinhas) September 28, 2022

Saiba quem são os peões que estão na roça Vini, Deborah, Ingrid e Rosi estão na segunda roça de A Fazenda 14, formada na noite desta terça-feira (27). Tudo começou com Deolane, que venceu a Prova de Fogo, escolhendo o poder da chama vermelha e entregando o poder da chama amarela para sua amiga Pétala.

Em seguida, o fazendeiro Shay indicou Vini para a roça. Deborah recebeu 10 votos e também foi parar na berlinda. Com o poder da chama vermelha, Deolane retirou os 4 votos de Bia e passou para Deborah. Então, apresentadora ficou com 14 votos.

Com o poder da chama amarela, Pétala escolheu Rosi para ficar imune durante a votação. Em seguida, Deborah puxou Ingrid da baia para a roça. No temido “Resta Um”, Rosi sobrou e completou a roça. Rosi vetou Deborah da Prova do Fazendeiro.

E Rosiane ocupou o último banquinho da formação da Roça! #RoçaAFazenda pic.twitter.com/pWkqrynXki

— A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2022

Leia mais notícias da TV:

+ A Fazenda 14: Kerline crítica atitude de Pétala e a chama ‘falsa do c*r*lho’

+ MasterChef Profissionais 2022: Ellen descarta vantagem dada por Diego e acaba sendo eliminada

+ Poliana Moça: Pinóquio vai pela primeira vez ao supermercado e causa confusão