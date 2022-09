A Fazenda 14: Tiago Ramos solta o verbo sobre interesse em mulheres mais velhas

Tiago Ramos abriu o jogo sobre sua preferência por mulheres mais velhas. Nesta sexta-feira (16), durante uma conversa com Bruno em A Fazenda 14, o modelo foi questionado sobre seu interesse amoroso e não deixou de soltar o verbo.

+ A Fazenda: Irmã de Deolane torce para peoa se envolver com Tiago Ramos

“Me explica por que essa fissura em mulheres com uma idade um pouco acima da sua. Da onde veio isso?”. O ex da mãe de Neymar Jr. respondeu: “Panela velha é que faz comida boa. Não, é zoeira. É porque é o meu gosto, desde os 15 anos de idade”.

“Desde os 15 você fica com mulheres mais velhas?”, perguntou Bruno. “É. Não sei qual o tipo de resposta, mas é gosto”, afirmou o influenciador digital. Ao ser questionado se não gosta de ‘novinhas’, ele respondeu: “Depende. Só se, no momento, acontecer. Mas isso pode mulher a qualquer momento”.

Foto: Reprodução/PlayPlus

Tiago Ramos assume interesse em Deolane Tiago Ramos assumiu interesse em Deolane em A Fazenda 14. Durante uma conversa com Vini, o modelo disse que tem o desejo de ficar com a advogada, pois gosta de ‘mulheres maduras’.

Ao saber da novidade, Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, contou que está feliz com a forma que o ex-namorado da mãe de Neymar trata a irmã dentro do reality rural da Record. De acordo com a digital influencer, o romance entre eles estaria mais que aprovado.

Confira as últimas novidades da Fazenda:

+ Bia Miranda volta a criticar Ingrid Ohara: “Achei feia pra caralh*”

+ Deolane Bezerra encurrala Bia Miranda e distribui alfinetadas

+ Tati Zaqui revela de quem tem ranço e assume o que ninguém esperava