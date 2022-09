A Fazenda 14: Veja os peões confirmados na pré-estreia

Durante a pré-estreia de A Fazenda 14, nesta segunda-feira (12), a Record TV confirmou todos os participantes do reality show. Os 20 peões foram confirmados no elenco fixo do programa, que estreia nesta terça-feira (13).

São eles: Deolane Bezerra, Pétala Barros, Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Thomaz Costa, Ruivinha de Marte, Ellen Cardoso, Bárbara Borges, Tiago Ramos, Rosiane Pinheiro, Vini Buttel, Kerline Cardoso, Tati Zaqui, Lucas Santos, Deborah Albuquerque, Shayan, Pelé Miliflows, Alex Gallete, André Marinho e Iran Malfitano.

Todos os confirmados participaram de uma dinâmica ao vivo. Os ganhadores curtiram a noite da pizza. Confira:

Olha só os vencedores da dinâmica de hoje que vão ganhar pizza

— A Fazenda (@afazendarecord) September 13, 2022

Veja quem está no Paiol de A Fazenda 14 Cinco nomes disputarão uma vaga para integrar o elenco fixo do programa. São eles: a dançarina e modelo Bia Miranda, que já havia sido confirmada em A Fazenda, o ex-jogador de futebol André Santos, Cláudia Baronesa, empresária, mãe de MC Gui e ex-Power Couple, o MC Créu, e a atriz de pegadinhas Suzi Sassaki.

O público decide quem entrará através de uma votação aberta no site do R7.

