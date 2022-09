‘A Fazenda 14’: Vini Buttel vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

Nesta quarta-feira, 28, um novo fazendeiro foi escolhido na Fazenda. Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro e Vini Buttel brigaram no Fazendão pela liderança da semana e a fuga da eliminação de quinta-feira. A prova era a seguinte: em um ‘tabuleiro’ cada peão precisava andar em cima de placas com números até encontrar o chapéu no meio do circuito. Se a placa quebrasse, era necessário voltar do início. O primeiro a terminar virava o fazendeiro. Vini Buttel montou uma ‘estratégia’ boa e ficou com o chapéu de fazendeiro. Dessa forma, Deborah Albuquerque, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro estão na roça e vão disputar a preferência do público na quinta-feira.