A Fazenda 14: Vini, Deborah, Ingrid e Rosi estão na roça

Vini, Deborah, Ingrid e Rosi estão na segunda roça de A Fazenda 14, formada na noite desta terça-feira (27). Tudo começou com Deolane, que venceu a Prova de Fogo, escolhendo o poder da chama vermelha e entregando o poder da chama amarela para sua amiga Pétala.

Em seguida, o fazendeiro Shay indicou Vini para a roça. Deborah recebeu 10 votos e também foi parar na berlinda. Com o poder da chama vermelha, Deolane retirou os 4 votos de Bia e passou para Deborah. Então, apresentadora ficou com 14 votos.

Com o poder da chama amarela, Pétala escolheu Rosi para ficar imune durante a votação. Em seguida, Deborah puxou Ingrid da baia para a roça. No temido “Resta Um”, Rosi sobrou e completou a roça. Rosi vetou Deborah da Prova do Fazendeiro.

E Rosiane ocupou o último banquinho da formação da Roça! #RoçaAFazenda pic.twitter.com/pWkqrynXki

Vini chama Shay de sadomasoquista e Galisteu faz alerta Durante a formação da roça desta terça-feira (27), Vini chamou Shay de sadomasoquista e foi alertado por Galisteu.

“Eu acho que o Shay é sadomasoquista. Ele gosta que mandem ele tomar no r*bo ou chamar na porrada”, disse o modelo. “Vini, cuidado porque a gente está ao vivo”, disparou Galisteu. Confira o vídeo:

