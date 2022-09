‘A Fazenda 14’: Vini gera polêmica ao cogitar ‘estourar’ Ingrid por ela jogar fezes em suas roupas

Vini Buttel deu uma declaração polêmica em “A Fazenda 14” após Ingrid Ohara jogar fezes de cavalo nas suas roupas. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 29, após eles disputarem a Prova do Fazendeiro. O ex-participante do “De Férias Com o Ex” venceu e se livrou da roça, já a influenciadora pode ser eliminada nesta quinta. “Só fala bosta, quero que ele coma bosta de volta”, disparou Ingrid ao jogar cocô nos pertences do adversário. Após a confusão, ele planejou se vingar da peoa, mas a produção do reality teria o impedido de mexer nas roupas de Ingrid. O atual fazendeiro, no entanto, não deixou barato e escondeu as maquiagens da influenciadora e disse que só devolveria após ela se desculpar. Ele também agradeceu Iran Malfitano por ter controlado ele na hora da raiva. “Você fez para o meu bem porque você tinha medo de eu estourar ela, né? De eu fazer uma merda, não era isso?”, perguntou Vini. O ator balançou a cabeça concordando. Foi então que o peão então acrescentou: “Acertou”. A fala do participante repercutiu de forma negativa nas redes sociais, pois muitos seguidores entenderam que Vini cogitou agredir uma mulher. A equipe do peão se manifestou sobre o assunto: “Ai, gente, se manquem e se poupem! Vini não falou sobre porrada, e sim sobre estourar a paciência com ela, saibam associar os sentidos, sei que vocês têm a capacidade de formular uma frase corretamente”.

Vini perguntou a Iran se ele ficou com medo dele ESTOURAR Ingrid, fazer uma merda. Iran balançou a cabeça e ele disse “acertou” #AFazenda #AFazenda14 pic.twitter.com/7tBfrH1Zl0 — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) September 29, 2022