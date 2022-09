A Fazenda 14: Vini vence Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Vini venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da roça na noite desta quarta-feira (28). Ingrid, Rosi e Vini disputaram uma dinâmica de raciocínio para ganhar o chapéu da semana e continuar na luta pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O objetivo da prova era chegar até o chapéu do fazendeiro, que estava localizado no centro de um tabuleiro. Para chegar até o objeto, os peões tinham que achar caminhos seguros no tabuleiro. O percurso também contou com pisos falsos.

O peão que chegasse ao chapéu primeiro, vencia a competição. Confira como foi:

GANHOU! Vini é o Fazendeiro da semana! #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/YTnnycImMD

— A Fazenda (@afazendarecord) September 29, 2022

Deborah, Ingrid e Rosi estão na roça de A Fazenda 14 Ingrid e Rosi perderam a Prova do Fazendeiro e estão na roça em A Fazenda 14. Deborah já estava na berlinda depois de ser a mais votada pela sede. A apresentadora acabou puxando Ingrid para a roça. Já Rosiane foi parar na roça depois de sobrar na dinâmica do “Resta Um”.

A roça acontece nesta quinta-feira (29).

