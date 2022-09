A Fazenda: Após Ingrid jogar cocô nas roupas de Vini, peão se recusa a falar com ela

Depois de Ingrid Ohara jogar cocô nas roupas de Vini Buttel, o clima ficou tenso entre eles. A influenciadora decidiu conversar com o peão sobre o ocorrido, porém, Buttel se recusou a falar com ela.

+ Virou meme? Reportagem antiga da Globo viraliza no TikTok: ‘Tá dormindo?’

Tudo aconteceu enquanto Ingrid e Ruivinha de Marte estavam deitadas no quarto da sede quando o modelo entrou recolhendo algumas das toalhas. Quando ele se aproximou, a paraense tentou abordá-lo: “Vini, posso falar com você?”.

“Não”, disse o fazendeiro, que foi direto e reto, enquanto se afastava. Ohara, em seguida, foi falar com Deborah sobre o ocorrido: “Tentei falar com ele e ele falou que ‘não’”. “Pelo menos você fez sua parte”, retrucou a ex-Power Couple. Ingrid completou: “Agora estou me sentindo pior ainda”.

Vini se recusa a conversar com Ingrid após treta (Foto: Reprodução / Playplus)

Bia Miranda sugere queimar roupas de Ingrid Ohara Depois de toda essa confusão de Ingrid Ohara com Vini Buttel, Bia Miranda — que não gostou nadinha da atitude da colega de confinamento — sugeriu que eles queimassem as roupas da influenciadora como parte de uma vingança.

“Bota fogo, Vini! Biquíni não mancha, ela usa mais biquíni do que roupa. Eu faço isso [colocar fogo]”, apontou a neta da Gretchen. Abaixo você confere o vídeo completo do momento em que o affair de Adriano Imperador sugere a ação:

Eles vão destruir as roupas da Ingrid! Bia diz pra colocar fogo, Morango diz pra jogar água sanitária e Tiago diz pra cortar. Hoje a gente não dorme! #ProvaDoFazendeiro #AFazenda

pic.twitter.com/R06uoWwVTY

— Dantas (@Dantinhas) September 29, 2022

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Pantanal: Veja qual será o final de todos os personagens da novela

+ Tá podendo! Neymar é clicado com look milionário em Paris e choca web

+ A Fazenda 14: Ingrid Ohara se vinga após jogar cocô de cavalo em pertences de Vini Büttel