A Fazenda: Deborah é desmascarada por Deolane e fica sem reação

Eita atrás de eita! ‘A Fazenda 14’ mal começou e já está pegando fogo. No primeiro episódio do reality, Deolane e Deborah Albuquerque já tiveram a sua primeira briga, mesmo com poucas horas de ao vivo.

A advogada criminalista notou que a colega de confinamento estava fazendo algumas estratégias um tanto incoerentes, em sua opinião. Diante disso, a empresária chamou Deborah de “cobra”.

Inclusive, enquanto comentavam sobre o assunto, Ellen Cardoso — conhecida como Moranguinho — aproveitou para detalhar mais situações nas quais a ruiva fez o famoso ‘leva e traz’ pela casa.

Deborah tenta articular mentira e é desmascarada por Deolane (Foto: Reprodução / Record)

“Ela fica se fazendo [de desentendida]. Vem aqui, senta ali… Mas só pra catar. Na verdade, ela nem fala, mas fica só ouvindo. Ela está articulando o lance pra ela, quietinha. Falsa”, alfinetou Moranguinho para Deolane.

