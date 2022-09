A Fazenda: Deolane Bezerra vence Prova de Fogo e coloca dois peões na baia

O domingo (25) está agitado em ‘A Fazenda‘! Deolane Bezerra é a mais nova vencedora da Prova de Fogo que aconteceu na tarde de hoje. Com isso, a peoa levou a vantagem dos poderes do lampião e pode mandar dois participantes para a baia.

A loira estava disputando o desafio com Rosiane Pinheiro — que acabou indo para a baia — e, de quebra, Deolane ainda levou a influenciadora digital Ingrid Ohara junto. Ambas as confinadas que participaram da prova foram escolhidas por meio de um sorteio.

Vale lembrar que os poderes do lampião serão usados na próxima formação de Roça e quem ganhá-los, no caso Deolane, terá alguns poderes especiais que vão movimentar o jogo. A próxima roça será montada na terça-feira, 27 de setembro.

Deolane vence Prova de Fogo e coloca 2 peões na baia (Foto: Reprodução / Record)

Como foi a prova que Deolane venceu? Para ganhar o Poder do Lampião, as rivais de reality precisaram memorizar cores, em uma espécie de jogo da memória, onde haviam ninhos. Cada uma possuía 10 segundos para pensar onde estava a combinação certa.

Conforme as rodadas foram passando, o número de cores e possibilidades iam aumentando. Com isso, quem acertasse o maior número de cores possíveis ganhava a disputa. No final da prova, o placar ficou com 18 acertos para Deolane e 5 acertos para Rosiane.

Como consequência para a perdedora, ela seria enviada diretamente para a baia. Para não ficar só, Ingrid Ohara acabou indo junto de Rosiane e, agora, corre perigo de uma possível eliminação. Já a escolha de Deolane para a berlinda, foram: Ruivinha de Marte e Kerline.

