A Fazenda: Kerline e Tiago Ramos são confirmados por Adriane Galisteu

Durante a final do ‘Ilha Record’ exibida nesta quinta-feira (08), mais dois nomes foram confirmados em ‘A Fazenda 14’. Kerline Cardoso, influenciadora e ex-BBB, e Tiago Ramos, ex-jogador e influenciador, conhecido por namorar Nadine, mãe de Neymar Jr.

A pré-estreia do programa acontecerá na próxima segunda-feira (12), para adiantar ao público as novidades do reality. Também será o dia em que o público conhecerá os quatro candidatos a peão que ficarão confinados no paiol. Um deles será escolhido pelo público para entrar no jogo.

Contando com o peão do paiol, serão 21 participantes. ‘A Fazenda 2022’ estreia na Record às 23h do dia 13 de setembro, a próxima terça-feira. Adriane Galisteu comandará o reality pela segunda vez.

Confira os nomes que já foram confirmados para A Fazenda 14 O vazamento de uma lista com 24 participantes de ‘A Fazenda 14’ no final de semana estragou todo o mistério armado pela TV Record. Os nomes vieram à tona na sexta-feira (02) e deixou a emissora com pouca possibilidade de fazer mudanças, já que o pré-confinamento começou no domingo (04).

Os primeiros seis peões foram confirmados na terça-feira (06): Moranguinho, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitane e Deolane Bezerra. Na dinâmica do paiol, Bia Miranda foi a única anunciada.

