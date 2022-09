A Fazenda: Moranguinho expõe toda a briga com MC Créu para peoes: “Eu vou para cima dele”

Moranguinho revelou na madrugada desta quarta-feira (14) para os peões de A Fazenda detalhes de sua briga com MC Créu. Os artistas não se falam há mais de 10 anos, antes se tornaram ícones com a “Dança Créu“.

“Ele deu uma notícia que ele estava me mandando embora, porque eu não queria cumprir a agenda. Eu nunca usei o nome em entrevista, eu não queria dançar a música dele, eu não falava dele porque dele ele falou para mim: ‘Sai [da parceria], porque o seu nome sem mim não é nada. Moranguinho sem mim, não é nada’. E eu sou mau-caráter? Mau-caráter é ele. Por que ele não executou o contrato que tinha comigo?”, contou.

A briga entre os artistas aconteceu por uma quebra do contrato. Em meio de conversas, Ellen Cardoso registrou “Moranguinho” em seu nome, porém MC Créu afirmou que a ex-colega de trabalho não tinha esse direito já que ele foi o percussor das “mulheres fruta”.

A briga não parou por aí! A dançarina ainda afirmou que a partir de agora não vai se calar, dizendo que vai partir para cima do peão também. “Se ele vai jogar sujo para cima de mim, ele vai tomar. Do mesmo jeito que ele vem para cima de mim, eu vou para cima dele”, complementou.

Entenda a situação A dinâmica com os paioleiros rendeu muitas faíscas na madrugada desta quarta-feira (14). Os participantes tinham que avaliar as falas dos peões da sede durante a sabatina com os jornalistas na pré-estreia de “A Fazenda“.

Na avaliação de Moranguinho, MC Créu não poupou alfinetadas, acusando a dançarina de mau-caratismo. “Conheço ela muito bem. Tem uns 10 anos que a gente não se fala. Muita coisa pode ter mudado nesse tempo. Ela é uma pessoa que tem falha de caráter grave, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos. É uma pessoa que eu silencio para sempre”, disse.

Diretamente da sede, Moranguinho escutou a opinião de MC Créu e afirmou que guarda segredos polêmicos do ex-colega de trabalho. “Tenho um monte de podre dele. Se eu solto isso lá fora, quero ver como ele vai ficar.” E

