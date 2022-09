A Fazenda: Pétala Barreiros pode ser expulsa por quebrar contrato do reality

O tempo não está a favor da Pétala Barreiros em ‘A Fazenda‘. A peoa revelou que recebeu informações externas e isso é uma violação às regras do programa. Porém, na internet o o público está falando sobre uma possível expulsão da participante.

As informações que Pétala teria recebido vieram durante o pré-confinamento da influenciadora, antes de realmente entrarem na sede do reality show rural da Record. Porém, a clausula 8.1, do Anexo I do contrato da atração é clara e foi assinada pela blogueira.

De acordo com informações do colunista Gabriel Perline, se for confirmado que a aliada e amiga de Deolane recebeu essas informações vazas no pré-confinamento, ela teria de deixar ‘A Fazenda’ e ainda ter de volver todo o valor do cachê.

Pétala Barreiros revelou acesso a informações externas (Foto: Reprodução / Record)

O que diz a cláusula assinada no contrato? A cláusula do contrato diz que qualquer contato do escolhido com pessoas de fora pode gerar expulsão e outras consequências listadas ao longo das outras partes do documento lido e assinado por todos os famosos.

“Para que não haja dúvidas, qualquer contato pelo COMPETIDOR com pessoas fora do ambiente de confinamento do PROGRAMA e não pertencentes a produção do PROGRAMA caracterizará, a critério de Produção do PROGRAMA na sua expulsão, tais como, mas não limitado a advogado, familiar, médico pessoal, etc”.

Além de admitir que ela teria tido essas informações, Pétala disse que Deolane também teve contato com pessoas de fora e recebeu informações externas que podem ajudá-la a ganhar ‘A Fazenda’. Tudo teria acontecido através do tablet fornecido pela produção.

