A função mais esperada pelos usuários do PlayStation é uma cópia do Xbox

Não pudemos deixar de notar que a Sony anunciou hoje um novo programa de fidelidade para usuários do PlayStation, que é um ótimo complemento para os jogadores do PS4 e PS5, e apresenta algumas semelhanças com o Microsoft Rewards e o Xbox Game Pass Quests.

Basicamente, o programa gratuito (PlayStation Stars) vai recompensar os usuários por “completar uma variedade de campanhas e atividades”, como jogar e ganhar troféus específicos, que lembram as tarefas definidas pelas Quests do Xbox Game Pass.

As coisas ficam um pouco diferentes com as recompensas, pois a Sony afirmou que “pontos de fidelidade” podem ser resgatáveis ​​por “fundos da carteira da PSN e produtos selecionados da PlayStation Store”, enquanto outras recompensas serão na forma de “colecionáveis ​​digitais”.

Aqui está o que a Sony tem a dizer especificamente sobre as recompensas colecionáveis:

“Eles são representações digitais de coisas que os fãs do PlayStation gostam, incluindo figuras de personagens amados e icônicos de jogos e outras formas de entretenimento, bem como dispositivos queridos que exploram a história de inovação da Sony. Sempre haverá um novo colecionável para ganhar, um colecionável ultra raro para se lutar, ou algo surpreendente para colecionar apenas por diversão.”

Não parece tão flexível ou generoso quanto o Microsoft Rewards à primeira vista, embora ainda não tenhamos a imagem completa – a Sony diz que mais detalhes devem ser revelados no futuro antes do lançamento do serviço ainda este ano.

De qualquer forma, é interessante ver a Sony se inspirando no Microsoft Rewards (e provavelmente também no programa de fidelidade ‘My Nintendo’), indicando que a Microsoft fez um ótimo trabalho com o programa nos últimos anos.