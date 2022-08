A Globo tentou, mas a Copa do Nordeste permanecerá no SBT

Havia uma disputa ferrenha nos bastidores pelos direitos de transmissão da Copa do Nordeste como noticiamos aqui na coluna, em maio último, mas, no final, a vitória foi do SBT, que renovou o contrato de exclusividade na TV aberta por mais três anos.

Foi uma derrota para a Rede Globo, que foi às compras, conseguiu a Libertadores de volta, mas desta vez não obteve êxito. A Copa do Nordeste, que já foi da Globo até 2017, ficará na emissora de Silvio Santos até 2025.

Um fator que decidiu a vitória do SBT foi o formato de cobertura para o torneio. Enquanto a Globo prometia exibir os jogos apenas para os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, o SBT tem uma azeitada operação naquilo que ficou denominado como “SBT Nordeste”.

São onze afiliadas na região: TV Jornal (PE; Recife e Caruaru), TV Aratu (BA), TV Jangadeiro (CE), TV Ponta Verde (AL), TV Difusora (MA; São Luís e Imperatriz), TV Tambaú (PB, João Pessoa), TV Borborema (PB, Campina Grande), TV Cidade Verde (PI) e TV Ponta Negra (RN). Apenas Sergipe segue sem afiliada.

E assim a Copa do Nordeste continuará “em casa”.

