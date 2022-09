A guerra santa da senadora Simone Tebet (por Felipe Sampaio)

O primeiro debate da TV entre candidatos a presidente confirmou que a disputa real no primeiro turno será pelo segundo lugar e não pela dianteira (tudo indica que Lula segue na frente até outubro).

O que está em jogo é uma vaga no segundo turno e não se trata aqui de promover a Senadora Simone Tebet. Também não tem nada a ver com Lula ou Bolsonaro. É uma tentativa de pensar fora da caixinha.

O debate da Band ofereceu ao eleitor uma oportunidade valiosa, nesse cenário de conflagração bipolar que se desencadeou em 2014, agravou-se em 2016 e se cristalizou a partir de 2018.

Os candidatos e, especialmente, candidatas presentes representaram alternativas que havíamos engavetado. Vimos Lula e Ciro pelo centro-esquerda, a Senadora Tebet no centro-progressista, com Felipe d’Ávila e Soraya Thronicke numa raia agro-liberal e Bolsonaro na extrema-direita.

Em primeiro lugar, ficou claro que a democracia brasileira segue de pé. A vitalidade da discussão desmistificou a falta de opções (não há apenas Lula ou Bolsonaro) e deixou para trás os boatos de golpe.

Ficou evidente também que vai haver segundo turno, o que é positivo para a análise prolongada das melhores ideias, defendidas pelas principais correntes de pensamento político do País.

Nesse cenário, Bolsonaro demonstrou que já não representa setores políticos nem econômicos consistentes. Tem alta rejeição e baixa aprovação (e deve metade dos seus 30% à rejeição ao PT, ao orçamento secreto, ao Auxílio-Brasil e à máquina federal).

Candidato de si mesmo, será o primeiro presidente a não se reeleger na história recente. Sendo assim, não faz mais sentido colocar Bolsonaro no segundo turno sob nenhum ponto de vista concreto.

O programa da Band produziu ainda uma simbologia inesperada: quem venceu o debate foi uma Senadora, do mesmo centro democrático que compartilhava o protagonismo político com o PT até 2014.

Ou seja, a Senadora Simone não é apenas uma candidatura cosmética. É candidata pra valer dos melhores segmentos do MDB e do PSDB, que ao lado do PT restauraram o teatro político brasileiro e o consolidaram na Constituição de 1988.

No debate do último domingo, faltou a Senadora ressaltar a importância da sua escolha para o segundo turno, para resgatar da caminhada democrática brasileira.

Apenas por disputar o segundo turno, Simone Tebet já terá vencido sua ‘cruzada’, desbancando o extremismo sectário e recolocando em debate o futuro do País.

Por outro lado, seja qual for o resultado das eleições deste ano, a Senadora Simone já é forte candidata para 2026 (ainda mais se tiver alcançado o patamar de 10% até outubro próximo).

Felipe Sampaio: ex-assessor especial dos ministros da Defesa (2016-2018) e da Segurança Pública (2018); foi secretário-executivo de Segurança Urbana do Recife.

O post A guerra santa da senadora Simone Tebet (por Felipe Sampaio) apareceu primeiro em Metrópoles.