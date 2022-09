A História de Jeffrey Dahmer: saiba tudo sobre a série TOP1 da Netflix

Não é de hoje que as séries de true crime fazem sucesso na Netflix. O mesmo roteiro aconteceu com Monstro: A História de Jeffrey Dahmer, que escalou posições entre os seriados mais assistidos da plataforma de streaming. A produção se inspira na história de Jeffrey Dahmer, um serial killer que matou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991.

Confira a sinopse oficial da obra audiovisual. Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 16 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo? Veja, após o trailer, todas as informações sobre Dahmer e um breve resumo sobre sua história.

O diretor A produção ficou a cargo de Ryan Murphy, muito conhecido por Glee, Popular, American Horror Story, 9-1-1, entre muitas outras produções. Por conta de seu trabalho, o cineasta recebeu diversas honrarias ao longo de sua carreira. Dentre elas, estão cinco Globos de Ouro e sete Emmys.

Desde 2018, Murphy tem um contrato para produzir obras para a Netflix. Na plataforma de streaming, o diretor ainda foi responsável por The Politician (2019), Ratched (2020), Hollywood (2020) e Halston (2021). Em suas entrevistas, o cineasta revelou que sempre se atraiu, artisticamente, por párias, horror e otimismo, assuntos sempre presentes nas obras.

Elenco Jeffrey Dahmer é interpretado por Evan Peters, muito comum em produções de Murphy, como American Horror Story, e é muito comum no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), tendo participado de Deadpool 2, Dark Phoenix, X-Men, Wandavision, entre inúmeras outras obras de sucesso.

Outros atores também chamam a atenção, como Richard Jenkins (Kong: A Ilha da Caveira), Niecy Nash (Family Guy e Modern Family), Molly Ringwald (Riverdale), Penelope Ann Miller (American Crime), entre outros.

Episódios

Disponível na Netflix desde a última quarta-feira (21/9), Monstro: A História de Jeffrey Dahmer conta com todos os episódios já disponíveis e viaja do início dos assassinatos do serial killer, mostrando problemas de sua adolescência, até a sua prisão e o fim de sua vida. Ao todo, são 10 capítulos, com uma média de 50 minutos cada.

Essa não será a única produção relacionada aos assassinatos do serial killer. No dia 7 de outubro deste ano, a Netflix vai lançar uma minissérie, intitulada como Conversas Com um Assassino: As Gravações de Jeffrey Dahmer.

A história Nascido em Milwaukee, Wisconsin (EUA), Jeffrey Dahmer foi um serial killer que chocou o país com uma sequência de assassinatos, sempre associado a necrofilia e canibalismo. Aos 10 anos, ficou curioso ao saber o que aconteceria com ossos de galinha, o jantar daquela noite, se fossem banhados com alvejante. Acreditando na inocência de seu filho, Lionel, seu pai, o mostrou. Anos mais tarde, essa viria a ser uma técnica utilizada pelo homem.

Cinco anos mais tarde, os amigos descobriram que Dahmer era alcoólatra. A bebida foi utilizada pelo serial killer como uma fuga de seus pensamentos e desejos assassinos, que já apareciam em sua adolescência. Um hábito para o jovem assassino era dissecar animais em sua adolescência e enterrá-los no quintal de casa.

O primeiro assassinato de Jeffrey Dahmer foi Steven Hicks, então com 19 anos de idade, em 1978. Os homicídios do jovem ficaram ainda mais frequentes entre 1987 e 1991, quando começou a procurar vítimas mais ativamente. Ele foi preso em 22 de julho de 1991 e confessou os crimes, assim como o seu modus operandi. Ao todo, o estadunidense foi condenado a 16 prisões perpétuas e foi levado à prisão em abril de 1992.

Dahmer foi morto em 28 de novembro de 1994 por Christopher Scarver, outro detento. O homem acertou a cabeça do serial killer com uma barra de metal e ainda bateu a cabeça dele na parede. “Deus me mandou fazê-lo. Jesse Anderson (outro preso) e Jeffrey Dahmer estão mortos”, teria dito Scarver a um policial. O filho de Lionel foi socorrido, mas morreu horas depois.

