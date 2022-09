A mágoa de Tino Marcos ao ser barrado na portaria da Globo

A TV Globo está preparando uma robusta homenagem para a despedida de Galvão Bueno, que acontecerá no jogo final da Copa do Mundo do Catar, dia 18 de dezembro. Para isso, já começou a colher depoimentos de alguns dos seus mais importantes parceiros, nesses 40 anos de narração na emissora.

E um dos escolhidos, como não poderia deixar de ser, foi o ótimo repórter Tino Marcos, que, no entanto, usou nesta quarta-feira (28/9) o seu perfil no Twitter para exprimir um pequeno dissabor:

“Veja você. Vou à TV Globo pra dar entrevista pro doc do Galvão. E fico 25 minutos esperando autorização pra entrar pelas roletas por onde passei por 35 anos. O segurança, gentil, aguardava a assinatura de um gestor pra eu entrar. E entrei, afinal!”, desabafou Tino.

Demitido em fevereiro de 2021, o Tino Marcos revelou, alguns meses depois, o real motivo de sua saída, depois de 35 anos de casa:

“Eu estava achando muito chato cobrir a Seleção Brasileira e sou um cara que gosta de fazer as coisas ‘amarradão’, com vontade, com tesão, com 100% de empenho. Minha primeira cobertura da Seleção foi em 1989 e a última foi em 2019, por isso achei que seria o momento ideal, 30 anos fazendo essa cobertura. Fui conversando com o pessoal da Globo e combinamos que eu ganharia menos e também trabalharia menos, fazendo aquelas matérias especiais, que gosto muito de fazer. Só que, pouco depois disso, veio a pandemia, que acabou antecipando as coisas. Resolvi encerrar esse capítulo justamente para abrir a perspectiva para outras possibilidades e estou super feliz com o resultado da decisão, porque trabalhar menos era o que eu queria, poder ficar mais com a minha família, algo que tive que abdicar um pouco ao longo da carreira”, sintetizou o jornalista.

