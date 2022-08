A Mega Semana do Apostador e como ela funciona

A Mega Sena é uma das loterias mais almejadas pelos brasileiros. O foco é o mesmo de outros sorteios da loteria, ou seja sortear determinados números e, caso alguém acerte exatamente os números do sorteio, a premiação é liberada. Esse prêmio pode ser dividido entre outros apostadores.

Além disso, apostadores que acertam menos números também podem ganhar, dependendo da quantidade de números que foram acertados. Mas o que muitos jogadores da Mega Sena não sabem é que existem algumas semanas em que são realizados 3 sorteios e não apenas 2 como de costume.

A organização da Mega Sena definiu a mega semana para 10 meses ao longo de 2022, sendo eles: janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. De maneira resumida, ao longo desses meses, o apostador poderá arriscar um palpite em 3 sorteios em uma mesma semana.

Essa estrutura é bem diferente da tradicional. Afinal, a Mega Sena geralmente tem dois sorteios em uma mesma semana. O primeiro sorteio é realizado na quarta-feira, sendo que o seguinte é realizado no sábado. Esses sorteios são exatamente iguais aos que seguem o cronograma tradicional.

Os sorteios da Mega Semana do Apostador

Para participar dos sorteios da Mega Semana do apostador é necessário fazer a sua aposta na Mega Sena antes do sorteio acontecer. Por exemplo, se o jogo for na terça-feira, você poderá fazer a sua aposta na segunda-feira. Portanto, ao fazer a sua aposta 1 dia antes, você garante que participará do sorteio seguinte.

O valor das apostas é exatamente o mesmo dos tipos de apostas que já são realizados na Mega Sena. A única diferença é que a Mega Sena tradicional tem 2 sorteios por semana. Já na Mega Semana, o apostador pode aproveitar mais de um sorteio, o qual segue o mesmo padrão dos sorteios tradicionais.

Mega Semana de setembro promete ótimos prêmios

Uma das semanas que terá a Mega Semana do apostador é dos dias 13 a 17 de setembro. Para participar, tudo que você precisa fazer é apostar nessa loteria antes dos sorteios dos dias 13, 15 e 17 serem realizados. Uma vez que a sua aposta seja contabilizada, você estará participando do sorteio desejado.

O principal objetivo de criar essa Mega Semana em setembro foi celebrar o sucesso que aconteceu no ano de 2021. Afinal, no dia 15 de setembro é celebrado o dia do cliente. Dessa forma, essa semana foi dedicada especificamente para celebrar, junto com os jogadores, a popularidade dessa loteria.

Como participar da Mega Semana de setembro

Você pode jogar na megasena online ou então indo até uma loteria para fazer a sua aposta. Lembre-se de que é necessário fazer a sua aposta antes do sorteio ser realizado. Algumas pessoas escolhem com base em superstição, outros preferem apostar na aleatoriedade de números.

Após selecionar os números, você precisará pagar o valor da aposta e ela será contabilizada pela própria organização da Mega Sena. Agora basta aguardar para que o sorteio seja realizado e você poderá saber se venceu, ou se precisará tentar novamente para tentar ganhar o prêmio.

Você poderá jogar na Mega Semana ao longo dos três sorteios, desde que tenha recursos para isso. Primeiramente, você deverá apostar logo no primeiro sorteio, o qual acontece na terça-feira. Posteriormente, você poderá também fazer uma aposta na quarta-feira, para o sorteio de quinta-feira.

Por fim, poderá também fazer uma aposta na sexta-feira para concorrer a última premiação do final de semana na Mega Semana do apostador. Agora que você sabe como aproveitar esses sorteios, utilize esse aprendizado e aproveite a Mega Semana da Mega Sena!