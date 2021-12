Destaque



Publicado em 6 de dez de 2021 e atualizado às 20:34

A musa fitness Ruth Teles chama a atenção nas redes sociais por ter uma cinturinha fina, 60cm, e o bumbum de 100cm.

Ruth Teles considerada uma das musas fitness da atualidade, abriu o jogo e contou que recebe julgamentos por causa da aparência: “Não sou só um corpo sarado “

A modelo que tem 100cm de bumbum e 60cm de cintura, diz que não é apenas um corpo bonito.

Dona de um corpo sarado, Ruth Teles diz ser vítima de preconceito. “Muitas vezes, as pessoas rotulam as mulheres que eles acham ‘gostosas’. Aliás, essa palavra é horrível, é na verdade um xingamento machista. Não sou só um corpo sarado, tenho tantas qualidades, não quero que me reduzam a isso”, pontua.

Ela revelou também seu gosto por leitura

“Amo ler. Leio de 3 a 4 livros por mês. Gosto de revistas de moda e beleza e também jornais. Além disso, me informo através de sites confiáveis. É algo que se o brasileiro fizesse mais o país não estaria assim. Enfim, não sou só uma mulher como o corpo sarado”, conta.

Nas redes sociais ela costuma compartilhar alguns livros dando dicas aos seguidores.

Um dos que mais gosta é “O segredo”, livro de Rhonda Byrne. Segundo ela, o livro a ajudou a abrir a mente e aprender a lidar com seus sentimentos e temores.

Ruth Teles ganhou fama e destaque nas redes sociais por ter um corpo perfeito e uma beleza invejável, o que atrai atenção dos fãs que querem saber como ela consegue manter a boa forma.