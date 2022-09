A pergunta de Abílio Diniz a Lula no jantar com empresários

O empresário Abílio Diniz (Península Participações) fez uma fala em defesa da reforma tributária durante o jantar com o ex-presidente Lula (PT) e outros empresários, nesta terça-feira (27/9), em São Paulo.

Segundo relatos, Abílio defendeu uma reforma para reduzir a carga tributária e perguntou como o petista pretende enfrentar o tema, se eleito. Lula disse defender a reforma, mas não entrou em detalhes.

Organizado pelo Grupo Esfera, o jantar acontece na casa do empresário João Camargo, presidente do grupo. Além de Abílio, estão presentes vários outros pesos pesados do PIB brasileiro.

Lula, por sua vez, está acompanhado da esposa, Janja; de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB); do ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do plano de governo; e do economista Gabriel Galípolo.

Cotado para ser ministro da Economia de Lula, o deputado Alexandre Padilha (PT-SP) também foi ao jantar, mas saiu mais cedo para acompanhar Fernando Haddad (PT) no debate da TV Globo.

O Esfera também realizou encontros com outros candidatos ao Palácio do Planalto. Entre eles, Jair Bolsonaro, em agosto. Abílio Diniz, porém, não compareceu ao encontro com o atual presidente.

