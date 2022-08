A primeira pergunta de Lula a Jair Bolsonaro no debate presidencial

Figuras importantes no comando da campanha de Lula defendem que o ex-presidente aborde um tema específico na primeira pergunta que fará a Jair Bolsonaro no debate presidencial na televisão: a fome.

Seria algo na linha: “Como você consegue dormir sabendo que 33,1 milhões de brasileiros passam fome no seu governo?”. Os dados se referem a um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan) e foi divulgado em grandes veículos da imprensa em julho deste ano.

Na avaliação de estrategistas de Lula, abordar o combate à fome seria uma forma de criticar o atual governo e, ao mesmo tempo, reforçar a prioridade de um eventual mandato petista.

Bolsonaro e Lula confirmaram presença no debate da Band, no próximo dia 28, nos estúdios da emissora, em São Paulo. Ainda há no entorno de Lula, porém, quem acredite que Bolsonaro mudará de ideia e não participará da transmissão.

