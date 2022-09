A quatro dias do 1º turno, Bolsonaro investe em agendas em SP, RJ e MG

Na reta final da campanha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve, na tarde desta quarta-feira (28/9), em São Paulo, onde realizou, sem capacete, uma motociata com apoiadores e um comício eleitoral, no qual atacou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário político nas eleições deste ano (leia mais abaixo).

Antes dos eventos políticos, o candidato à reeleição ainda visitou o projeto social do jogador de futebol da Seleção Brasileira Neymar, localizado em Praia Grande, na Baixada Santista.

O Instituto Projeto Neymar Jr. é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio da educação, cultura, esporte e saúde. No local, o presidente conversou com crianças e conheceu as instalações onde as ações socioeducativas são desenvolvidas.

Em vídeo, Neymar agradece visita de Bolsonaro ao seu instituto

Ataques a Lula Durante comício realizado em Santos, Bolsonaro discursou a apoiadores por volta de 10 minutos. Em sua fala, voltou a atacar Lula, a quem chamou de “maior ladrão da história do Brasil”. O atual titular do Palácio do Planalto ainda disse que vencerá as eleições deste ano no primeiro turno.

Os mais recentes levantamentos de intenção de voto para o primeiro turno mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na dianteira da disputa presidencial. De acordo com o Datafolha, o petista tem 47% dos votos e Bolsonaro, 33%. Com percentuais parecidos, o Ipec aponta que Lula tem 48%, contra 31% do atual presidente.

“Vocês sabem quem é Jair Bolsonaro e sabem muito bem quem é Lula da Silva, o maior ladrão da história do Brasil. [Ele] quer voltar à cena do crime. Não voltará, porque nós vamos vencer no primeiro turno”, afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro investe em agendas no Sudeste A quatro dias das eleições de primeiro turno, marcadas para o próximo domingo (2/10), Bolsonaro tem investido em agendas nos estados da região Sudeste, que concentra os três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A região reúne 43% de todos os votantes do Brasil.

De acordo com pesquisa Datafolha divulgada na última semana, Bolsonaro perde para Lula em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O instituto indica que Lula atinge 41% de apoio paulista, e acumula desempenho semelhante junto aos eleitorados mineiro e carioca. O levantamento mostrou, porém, que o atual chefe do Executivo federal tem encurtado a diferença entre o petista nas últimas pesquisas.

O presidente terá agenda no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29/9), onde deve participar do debate entre presidenciáveis na TV Globo. Ele deve embarcar rumo a capital carioca ainda na manhã de quinta.

Na sexta (30/9), Bolsonaro estará em Minas Gerais. Ele vai fazer uma motociata em Poços de Caldas, cidade da região sul do estado, onde ganhou com 69% dos votos no segundo turno em 2018.

O post A quatro dias do 1º turno, Bolsonaro investe em agendas em SP, RJ e MG apareceu primeiro em Metrópoles.