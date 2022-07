A Secretaria municipal de Educação promoveu Oficina Pedagógica

A Secretaria Municipal de Educação de Itamaraju, através das Coordenações Técnicas do Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais, EJA e Educação do Campo, promoveram nos dias 06 e 07 de Julho, no CDL, uma Oficina Pedagógica com a temática “Defasagem da Aprendizagem Pós-Pandemia e a Construção de Práticas de Alfabetização”.

O percurso formativo foi desenvolvido de acordo com os critérios e diretrizes da BNCC para os professores de Língua Portuguesa do 4⁰ ao 9⁰ ano.

A oficina foi ministrada pela professora Fabiana Paz, assessora pedagógica da Editora Saber.

O encontro teve como objetivo principal trabalhar estratégias diferenciadas para recompor a aprendizagem dos estudantes pós-pandemia.

Por: Rismar Santana