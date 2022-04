‘A vida deu um nó’, diz Malu Verçosa após descobrir nódulo no pulmão

A jornalista Malu Verçosa, 45, esposa de Daniela Mercury usou as redes sociais nesta quarta-feira (13), para falar sobre um problema que lhe causou um grande susto: há cinco dias, fazendo exames de rotina, ela descobriu um nódulo no pulmão esquerdo, com possibilidade de ser um tumor. Por sorte, ao retornar ao hospital para tirar o nódulo, foi informada pelas médicas que ele havia reduzido.

O casal estava em São Paulo, com viagem agendada para Salvador em dois dias. Elas desistiram de tudo e Malu saiu do hospital com data marcada para a cirurgia de retirada do nódulo. “A vida deu um nó! Não voltamos para Salvador como planejado inicialmente. Seguimos em São Paulo para mais exames e cirurgia. Ontem fomos pro hospital apreensivas. Eu ia fazer a biópsia e, em seguida, seguiria para a cirurgia.”