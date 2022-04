A$AP Rocky, pai do filho de Rihanna, é preso em aeroporto dos EUA

O rapper A$AP Rocky, que espera um filho com a cantora Rihanna, foi preso na manhã desta quarta-feira, 20, nos Estados Unidos. Segundo divulgado pelo TMZ, o cantor foi detido por policiais ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Los Angeles e deixou o local algemado. De acordo com a NBC News, a prisão está relacionada a um incidente que aconteceu em 6 de novembro de 2021, no qual uma suposta vítima alegou que o rapper feriu sua mão ao atirar de três a quatro vezes em direção a ela. Ainda não há informações de onde esse suposto tiroteio aconteceu. O que se sabe até o momento é que A$AP se apresentou em Long Beach, na Califórnia, um dia depois do suposto incidente e Rihanna estava presente. Policiais disseram ao TMZ que o cantor conhecia a suposta vítima e o tiroteio teria acontecido após uma discussão. Nesta manhã, autoridades locais cumpriram um mandado de busca na casa do rapper, em Los Angeles.