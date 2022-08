Abastecimento de água em Itamaraju será suspenso durante instalação de equipamento

A Embasa informa que, para possibilitar substituição de equipamento do sistema de abastecimento de água do município de Itamaraju, o fornecimento de água necessitará ser interrompido temporariamente na sede do município a partir das 08 horas da próxima quarta-feira (17).

A previsão é que o serviço seja concluído às 17 horas do mesmo dia (17), quando o abastecimento poderá ser retomado gradativamente, com plena regularização em até 24 horas.

A empresa ainda orienta quanto a importância de os imóveis terem reservatórios com capacidade suficiente para o atendimento das necessidades de consumo de seus ocupantes em momentos de instabilidade do sistema de abastecimento local.