Abel lamenta chances perdidas por López em derrota para o Athletico-PR

Sem Gustavo Scarpa, o centroavante José López foi o escolhido para completar o trio de ataque ao lado de Rony e Dudu na derrota do Palmeiras para o Athletico-PR, pela semifinal da Copa Libertadores, nessa terça-feira (30/8). O argentino não teve bom desempenho, e o técnico Abel Ferreira lamentou as chances perdidas pelo jogador.

“Nesses tipos de jogos, quando estamos disputando uma semifinal de Libertadores, as oportunidades não são muitas. O jogo comprova isso. Nós tivemos as nossas. Sem rever o jogo, lembro de três. Cabeceio do Gómez, uma de cabeça do López e uma isolada do López. São dessas três que temos que fazer (o gol)”, disse o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Atuação de Flaco López

López teve duas grandes oportunidades ainda na etapa inicial. A primeira e mais clara delas aconteceu logo aos cinco minutos, quando recebeu de Dudu dentro da área, mas pegou mal de canhota e mandou para fora. Depois, de cabeça, também errou o alvo ao completar cruzamento de Rony.

Abel Ferreira ainda citou a eficácia do Athletico-PR, que aproveitou uma desatenção da defesa palmeirense para anotar o gol da vitória com Alex Santana, na primeira etapa.

“Nós temos competência e capacidade, mas do outro lado também está uma equipe com competência e capacidade, que é uma das características de um time que também se defende muito bem”, destacou.

Ao explicar a escolha por Flaco López no comando do ataque, Abel destacou pontos positivos da atuação do argentino, mas voltou a lamentar as oportunidades desperdiçadas.

“Já tínhamos feito contra o Corinthians, jogando o López na frente, e o Rony caindo pela esquerda para vir para dentro e poder criar ali mais um elemento de superioridade. A verdade é que o López teve duas grandes oportunidades para poder fazer os gols. O time criou”, lembrou o treinador palmeirense.

Com atuação ruim, López deixou o campo de jogo aos 18 minutos da segunda etapa, quando deu lugar a Wesley. Poucos minutos depois, o Palmeiras passou a jogar em vantagem numérica, após a expulsão de Hugo Moura, mas mesmo assim não conseguiu evitar a derrota.

Jogo de volta

Para o jogo de volta, o Palmeiras terá o retorno de Gustavo Scarpa, que cumpriu suspensão, mas o centroavante argentino pode voltar a ser acionado, já que Veiga deixou o jogo com dores no tornozelo e preocupa para o jogo de volta.