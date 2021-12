Aberta licitação para seguradoras ofertarem serviços nas agências dos Correios

Região / Mundo



Publicado em 2 de dez de 2021 e atualizado às 10:58

Os Correios publicaram um aviso de seleção pública, no Diário Oficial da União, para empresas que queiram contratar a estatal como representante de sua seguradora. A prestação do serviço de venda de seguros na rede de atendimento dos Correios ocorrerá em regime de exclusividade, em âmbito nacional.

Unicidade no uso da rede de atendimento; atuação em uma estrutura capilarizada; possibilidade de prospecção por meio do site dos Correios; e ganho competitivo com a força da marca “Correios” são alguns dos benefícios que a empresa vencedora terá à disposição ao vencer o certame.

A participação se dará mediante o encaminhamento de proposta e de documentos de habilitação pelo site www.licitacoes-e.com.br. As propostas serão acolhidas até o dia 23/12/2021, data em que estas serão abertas e será confirmado o maior lance.

Os interessados devem realizar o cadastramento prévio junto às agências do Banco do Brasil (para obtenção de chave e identificação) ou pelo site www.licitacoes-e.com.br. Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento do Banco do Brasil, nos telefones 4004-1001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades).

A seguradora deverá atender todas as condições de habilitação previstas no edital.

Mais informações com relação ao certame como preço, prazos e requisitos podem ser encontradas no edital, que está disponível no site https://editais.correios.com.br/app/consultar/licitacoes/index.php