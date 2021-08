Abertas as inscrições para o 15° Festival Gastronômico e Cultural de Prado

Destaque



De uma ponta a outra, o maior festival de todos os tempos abrange empresas de Corumbau à Guaratiba

“Pé na Areia e Sabor de Mar” é o tema da 15ª edição do Festival Gastronômico e Cultural do Prado, que homenageia as belezas do litoral e os sabores marcantes da culinária local. O evento está com as inscrições abertas para restaurantes e meios de hospedagem através deste link, até dia 20 de agosto.

Além da beleza natural em tons aquarelares das praias e vegetação, o festival chega em meio à primavera, trazendo o colorido dos pratos atrativos, coroados com a receptividade tão característica dos baianos. Tudo será avaliado por criteriosos jurados e, é claro, por clientes de várias partes do país que aguardam ansiosos pela abertura do evento que acontecerá no dia 30 de setembro.

O evento proporciona capacitações online e presencial ministradas pelo Sebrae e Senac, além de ações na área de marketing para os pratos inscritos e ainda o fortalecimento da economia através da gastronomia e turismo local.

Lançamento

Organizado pela APHROPE, Sebrae e prefeitura de Prado, o 15º Festival Gastronômico acontecerá no período de 01 a 17 de outubro de 2021. O lançamento oficial será no dia 17 de agosto no Palácio do Turismo a partir das 18h, na cidade de Prado.

O Sebrae, mais uma vez reforça a parceria ao Festival e segundo o gerente regional da instituição em Teixeira de Freitas, Alex Brito, “é a ocasião propícia para muitos estabelecimentos que sofreram com a pandemia aproveitarem a oportunidade e retomarem seus planos de negócios, inovar e criar alternativas de comercialização, se destacando no setor e consolidando suas marcas”.

De acordo com a APHROPE já nos primeiros dias de inscrições abertas a procura foi satisfatória, e por isso, está confiante que será um sucesso, tanto quanto nas edições passadas.

SERVIÇO

O quê: 15º Festival Gastronômico e Cultural de Prado

Quando: 01 e 17 de outubro.

Onde: Prado e região litorânea

Inscrições até 20 de agosto: http://bit.ly/PradoFG21

