Abertas as inscrições para o III Passeio Ciclístico Setembro Amarelo

Itamaraju x Parque Nacional do Descobrimento – 11/09/2022 -Domingo em Itamaraju (BA).

Inscrição

🥗Café da manhã + Almoço: R$ 75,00

🏅Medalha de Conclusão do Passeio

(150 primeiros inscritos)

🏞Trilhas:

• Percurso menor de 25km dentro do Parque Nacional do Descobrimento

• Percurso maior de 60 km Itamaraju ao Parque ida e volta.

• Pontos De Apoio | Carros de Apoio.

• Terá um ônibus disponível para ida e volta à entrada do Parque do Descobrimento.

Programação

6:00h: Concentração dos ciclistas na Maçonaria Tempo do Salomão, rua Campo Alegre, 657, BNH.

6:00h: Entrega de Pulseiras (necessário usá-las durante todo evento) na Maçonaria.

6:30h Saída: Maçonaria Templo do Salomão. Com café da manhã no Parque Nacional do Descobrimento (Rodovia Itamaraju x Prado, sentido Prado no km 15)

8h: Café Liberado / Área com acesso a banheiros e água (no Parque)

8:30h: Bora pedalar (trilha no Parque, aproveite a natureza)

11:30h: Almoço, suco e refrigerante liberado na Loja Maçônica Templo do Salomão, rua Campo Alegre 657 BNH Itamaraju

(Música ao vivo e Sorteios)

Fazendo a inscrição presencialmente na Loja Ice Beer, você terá direito a uma água BONAVITA 20L (traga o seu vasilhame).

Ou faça sua inscrição pelo Link: https://www.e-inscricao.com/pedalsetembroamarelo/2022

Venha com seu grupo para Itamaraju, contemplar as maravilhas pois será um passeio Incrível! 🚴🏼‍♂️🚴🏽‍♀️🚴🏼‍♂️🚴🏽‍♀️

Quaisquer dúvidas pode mandar mensagem de WhatsApp para 73 9 9972-4545.