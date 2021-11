Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Participe conosco do Evento de Abertura do 2° Festival Gastronômico de Eunápolis e conheça os 40 pratos participantes.

Entre os dias 17 a 28 de novembro, Eunápolis e região poderão desfrutar do melhor da cozinha brasileira em 5 categorias: Prato Principal, Comida de Boteco, Pizza, Lanches e Sobremesas. Não deixe de participar!

O evento é uma realização do SEBRAE, da CDL de Eunápolis e com o apoio da Prefeitura do município e SENAC.