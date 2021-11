Abertura do E-agro reúne grandes autoridades em Teixeira de Freitas

Sociedade



Publicado em 19 de nov de 2021 e atualizado às 09:05

Com a presença de grandes autoridades do país do setor agropecuário, na noite desta quarta-feira (17) aconteceu a abertura da terceira edição do e-Agro. Organizado pelo Sistema Faeb/Senar e Sebrae, contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Agricultura.

A mesa da solenidade teve presença do prefeito municipal de Teixeira de Freiras Dr. Marcelo Belitardo, do ex-ministro da Agricultura, fundador da Embrapa e indicado ao Prêmio Nobel da Paz Alysson Paolinelli, do presidente da Faeb/Senar, Humberto Miranda, do Carlos Andrade do Fecomércio-BA e Conselho Deliberativo do Sebrae, do superintendente do Sebrae Bahia Jorge Khoury, do secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia, Josias Gomes,

do diretor da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), José Oliveira, do deputado estadual Sandro Régis, do presidente do Sindicato de Produtores Rurais Dori Neves.

O prefeito Dr. Marcelo Belitardo celebrou a retomada dos grandes eventos que tem como missão fortalecer o setor: “Esse evento é extremamente importante,pois após mais de dois anos de pandemia, sabemos que esses acontecimentos trarão benefícios para Teixeira de Freitas e toda região. Queremos parabenizar a todos os organizadores por trazer esta feira ao município e tantas oportunidades de negócio para o setor”.

Com a solenidade formal, os convidados participam do painel “Tendências para o Mercado Agropecuária e as Fazendas do Futuro” e uma das falas mais aguardadas foi do ex-ministro da Agricultura, fundador da Embrapa e indicado ao Prêmio Nobel da Paz Alysson Paolinelli que destacou a importância do setor que é um dos principais da economia do país: “Temos que pensar na agricultura para o futuro, temos um país com a agricultura mais segura do mundo, eficiente e sustentável, e esta é uma contribuição da Ciência e da tecnologia, mas podemos ir muito mais, ter momentos como enriquecedores e necessários.”

A E-agro acontece até o dia 20 de novembro, em formato híbrido (on-line e presencial), e as inscrições são gratuitas. Traz um conceito diferenciado tendo como foco inovação e tecnologia ao agronegócio.