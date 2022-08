Abertura do Intermunicipal 2022 é marcada por empate de 1 x 1

Neste domingo (31), último dia julho de 2022, o estádio Juarez Barbosa, foi o palco da disputa entre a seleção campeã do Intermunicipal 2019 e a oponente do município de Eunápolis.

Ao longo de 03 longos anos, muitos fatos modificaram a realidade do mundo, após uma pandemia que dizimou populações, além de promover distanciamento, medo e percas irreparáveis.

O futebol esporte que unifica e carrega o calor humano, marcou novamente a presença no estádio itamarajuense.

O prefeito Marcelo Angênica e os secretários Gustavo Souto (esporte), Edson Oss (administração) e Fabiana Angênica (desenvolvimento social), acompanharam o gestor na abertura promovida em parceria com a FBF (Federação Bahiana de Futebol) e Liga de Futebol do município.

A partida de futebol iniciou as 15 horas. O primeiro tempo da disputa foi marcada com gol realizado pelos jogadores da seleção Eunapolitana.

Numa rápida ação da equipe de Itamaraju, foi marcado o gol de empate. Muitas jogadas foram promovidas com chance de ampliar o placar. Mas ambas seleções não obtiveram o êxito.

O evento contou com a presença das equipes do SAMU 192 e dos militares da 43ª CIPM.

A torcida cobrou do técnico uma resposta que pudesse mudar o resultado.

O jogo de abertura, em Itamaraju, contou com a presença da diretoria da Federação Bahiana de Futebol.

O presidente da entidade, Ricardo Lima, o vice-presidente, Manfredo Lessa, a diretora de competições, Taíse Galvão, o diretor de registros e transferências, Felipe Quadros, e o diretor administrativo e financeiro, Marcelo Araújo, estiveram no estádio municipal de Itamaraju.

Também compareceu a secretária executiva da presidência, Patrícia Galvão.

A próxima disputa acontecerá no da 14 de agosto, novamente no estádio Juarez Barbosa, contra os atletas do município de Prado.